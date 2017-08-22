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آخر تحديث: الثلاثاء، 22 - أغسطس - 2017 الساعة 05:35:51م
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الرئيس الأمريكي يرفض أي انسحاب من افغانستان وحركة طالبان تتوعد
[22/أغسطس/2017]
واشنطن – سبأ :
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي انسحاب لبلاده من افغانستان .. عارضاً استراتيجية جديدة للولايات المتحدة في هذا البلد تقضي بإرسال تعزيزات عسكرية وتشديد الضغط على باكستان التي اتهمها بإيواء "عناصر فوضى".

وقال ترامب في خطاب استمر حوالي 20 دقيقة لم يحدد فيه أي أرقام حول مستوى الانتشار العسكري وأي مهلة زمنية له ان انسحاباً متسرعاً من أفغانستان سيوجد فراغاً يستفيد منه "الارهابيون" من عناصر القاعدة وتنظيم (داعش) .

ورداً على الخطاب، توعدت حركة طالبان بأن تصبح افغانستان مقبرة اخرى للولايات المتحدة في القرن الـ 21 اذا لم تسحب جنودها .

من جهته قال الرئيس الافغاني خلال تفقده القوات الافغانية المتمركزة في قندهار "انه يوم تاريخي لنا.. اليوم أمريكا أثبتت انها تقف معنا بدون اي مهلة زمنية".

سبأ
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