محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أنشطة منظمة رعاية الطفل بعمران عمران - سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة عمران برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، البرامج والأنشطة التي تنفذها منظمة رعاية الطفل بالمحافظة وخاصة الجانب الصحي.



وتطرق اللقاء بحضور مدير مكتب الصحة العامة الدكتور عبد العزيز الضلعي إلى الآلية الخاصة بتبني المنظمة خطة تسهم في تحسين وتطوير الأداء الصحي وخاصة في المديريات المستهدفة ومنها "مسور، السودة، وحبور ظليمة، والمدان، وشهارة، وريدة والسود ".



كما ناقش اللقاء أولويات المنظمة في المشاريع الصحية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وخاصة مكافحه الكوليرا والملاريا والرعاية الصحية الأولية للطفل والمرأة في تلك المديريات.



واستعرض خطة مكتب الصحة العامة بالمحافظة وما تضمنته من مهام في إستيعاب دعم المنظمة في القطاع الصحي ومنها توفير مولد كهربائي لمستشفى السودة إلى جانب توفير طبيب وطبية بالمديريات المستهدفة حسب آلية مدروسة تستهدف مرافق صحية لم تصلها برامج وأنشطة منظمات أخرى لا تتداخل فيها الأنشطة.



وأشار المحافظ جعمان إلى أهمية التنسيق والشراكة مع المنظمات ومنها منظمة رعاية الطفل لتخفيف معاناة المجتمع وخاصة في القطاع الصحي الذي يعاني من نقص كبير في الأدوية لا سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.



ولفت إلى ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات المعنية والسلطة المحلية بالمحافظة لتنفيذ أي مشاريع أو أنشطة إغاثية بما يضمن وصولها إلى الفئات المستحقة.

سبأ [22/أغسطس/2017]سبأ