[22/أغسطس/2017]
دمشق – سبأ :
أعلنت الحكومة السورية اليوم الثلاثاء عن خرق المجموعات المسلحة إتفاق منطقة خفض التوتر مجدداً عبر اعتدائها برصاص القنص على السكان في قرية حضر بريف القنيطرة ما تسبب بإصابة شخص.
وأفادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "أن المجموعات الارهابية المنتشرة في جباثا الخشب استهدفت برصاص القناصات أحد الفلاحين أثناء عمله في بستانه بموقع كروم الحمرية في قرية حضر واصيب بشكل مباشر في الرأس" .. مبيناً أنه تم نقل الجريح إلى مستشفى بمدينة البعث.
واشارت الوكالة الى ان المجموعات المسلحة كانت قد خرقت اتفاق اقامة منطقة تخفيف التوتر والذي تم التوصل منتصف الشهر الماضي في مدن درعا والسويداء والقنيطرة أكثر من مرة كان آخرها في 14 الشهر الجاري حيث أصيب شخص بجروح جراء استهداف المجموعات الارهابية برصاص القنص الحي الخدمي في مدينة البعث بالقنيطرة.
سبأ