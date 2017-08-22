ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 22 - أغسطس - 2017 الساعة 05:35:51م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس الوزراء
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور.
الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضّفة الغربية
اعتقلت قوّات الاحتلال فجر اليوم الإثنين 17 فلطسينيا في مداهمات واقتحامات نفّذتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.
إنخفاض أسعار النفط وخام برنت يهبط الى 52.64 دولاراً للبرميل
تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل زيادة الإنتاج الأمريكي على الرغم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 13 في المائة والذي يشير إلى تقلص تخمة المعروض في السوق بشكل تدريجي.
مدرب برشلونة.. لا أنوي تغيير طريقة اللعب
أعرب المدير الفني لفريق نادى برشلونة إرنستو فالفيردي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الفريق في افتتاح مشواره بالليغا بهدفين نظيفين أمام ريال بيتيس على ملعب الكامب نو، قائلًا "أسلوب لعب الفريق لم يتغير، بغض النظر عن كيف تلعب داخل الملعب".
آخر الأخبار:
قبائل بني حشيش تعلن التصعيد في مواجهة العدوان
مناقشة آلية تفعيل دور البرامج الزراعية في إطار قناة تهامة الإقتصادية
الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال الكتب لمدراس داخل المسجد الأقصى المبارك
الرئيس الأمريكي يرفض أي انسحاب من افغانستان وحركة طالبان تتوعد
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الحكومة السورية تعلن عن خرق المجموعات المسلحة إتفاق منطقة خفض التوتر
[22/أغسطس/2017]
دمشق – سبأ :
 أعلنت الحكومة السورية اليوم الثلاثاء عن خرق المجموعات المسلحة إتفاق منطقة خفض التوتر مجدداً عبر اعتدائها برصاص القنص على السكان في قرية حضر بريف القنيطرة ما تسبب بإصابة شخص.

وأفادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "أن المجموعات الارهابية المنتشرة في جباثا الخشب استهدفت برصاص القناصات أحد الفلاحين أثناء عمله في بستانه بموقع كروم الحمرية في قرية حضر واصيب بشكل مباشر في الرأس" .. مبيناً أنه تم نقل الجريح إلى مستشفى بمدينة البعث.

واشارت الوكالة الى ان المجموعات المسلحة كانت قد خرقت اتفاق اقامة منطقة تخفيف التوتر والذي تم التوصل منتصف الشهر الماضي في مدن درعا والسويداء والقنيطرة أكثر من مرة كان آخرها في 14 الشهر الجاري حيث أصيب شخص بجروح جراء استهداف المجموعات الارهابية برصاص القنص الحي الخدمي في مدينة البعث بالقنيطرة.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال الكتب لمدراس داخل المسجد الأقصى المبارك
الرئيس الأمريكي يرفض أي انسحاب من افغانستان وحركة طالبان تتوعد
الولايات المتحدة تبدأ تقليص خدماتها الخاصة بمنح تأشيرات الدخول في روسيا
فقدان 10 بحارة امريكيين في تصادم مدمرة بناقلة نفط شرق سنغافورة
الشرطة الاسبانية تؤكد هوية سائق السيارة منفذ هجوم برشلونة
سيارة تقتحم موقفين للحافلات في مدينة مرسيليا الفرنسية وتقتل شخص وتصيب آخر
فرار آلاف المدنيين من قضاء تلعفر في العراق قبل عملية عسكرية ضد (داعش)
الشرطة العراقية تعلن السيطرة على شبكة أنفاق لداعش في تلعفر
توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي خان يونس
الطيران الروسي يدمر قافلة متجهة لدير الزور ويقتل 200 داعشي
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سبع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[22/أغسطس/2017]
إستشهاد وإصابة مواطنين اثنين بنيران حرس الحدود السعودي بمديرية منبه
[22/أغسطس/2017]
39 غارة إجرامية لطيران العدوان السعودي على محافظات الجمهورية
[22/أغسطس/2017]
15 غارة لطيران العدوان على مديريتي حرض وميدي
[22/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن عشر غارات على صعدة
[21/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by