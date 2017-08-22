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آخر تحديث: الثلاثاء، 22 - أغسطس - 2017 الساعة 05:35:51م
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إجتماع لمجلس إدارة مؤسسة المياه والصرف الصحي بعمران
[22/أغسطس/2017]
عمران - سبأ:
 عقد مجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عمران اليوم إجتماع له برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان.

ناقش الإجتماع الجوانب المتعلقة بسير العمل في المؤسسة والصعوبات التي تواجهها في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن، بالإضافة إلى إستعراض تقرير اللجنة المكلفة من قيادة المحافظة بتقييم وضع المؤسسة من الناحية الإيرادية والمصروفات للعام الماضي.

وفي الإجتماع وجه المحافظ إدارة المؤسسة بالعمل بما ورد في تقرير اللجنة من توصيات لمعالجة الوضع الإداري والمالي للحد من إزدواجية وعشوائية الصرف لضمان إستمرار المؤسسة في تقديم الخدمات للمواطنين.

فيما إستعرض مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس خالد حميد تقرير عن وضع المؤسسة خلال المرحلة الراهنة وعدم قدرتها على توفير مادة الديزل جراء الصعوبات المالية التي تمر بها جراء شحة الإيرادات المتحصلة، بالإضافة إلى عدم تسديد المواطنين للإلتزامات التي عليهم للمؤسسة.

ولفت المهندس حميد إلى أن قيادة المؤسسة ناشدت اليونيسيف للإستمرار في تزويدها بمادة الديزل بما يمكن المؤسسة من القيام بدورها وإلتزاماتها تجاه المواطنين.

وثمن دور اليونيسيف في إيصال رسالة المؤسسة للمنظمات والهيئات العاملة في المجال الإغاثي والإنساني والذي مكن من توفير 66 ألف لتر ديزل شهريا، والذي قد يحقق إستقرار في عمل المؤسسة للفترة المقبلة.

وتطرق مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعمران إلى ما تقوم به اللجان الميدانية من مهام في كلورة مياه الشرب وتعقيمها للحد من إنتشار الكوليرا والجهود التي بذلتها المؤسسة في تعقيم أغلب مشاريع المياه بالمحافظة وخاصة المناطق التي ظهر فيها الوباء .

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