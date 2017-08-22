محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اليونيسيف تسلم صندوق النظافة بذمار معدات وآليات بعد صيانتها ذمار - سبأ:

تسلم صندوق النظافة والتحسين بمحافظة ذمار اليوم من منظمة اليونيسيف ثمان من معدات الصندوق وآلياته بعد صيانتها وإصلاحها بدعم المنظمة بتكلفة إجمالية بلغت 32 ألف دولار.



وفي التسليم أشاد وكيل المحافظة محمود الجبين بما تقدمه اليونيسيف من دعم في عدد من المشاريع الضرورية بذمار .. مشيرا إلى أن منظمة اليونيسيف وباقي الشركاء الدوليين ساهموا في تخفيف معاناة المواطنين من خلال دعم عدد من المشاريع الحيوية والخدمية والتي كان لها الأثر في تغطية جزء من الإحتياجات الضرورية في هذه المرحلة الصعبة.



فيما ثمن مدير صندوق النظافة والتحسين بذمار حيدر سودان ونائب مدير الصندوق ماجد التينه، الدعم المستمر الذي تقدمه اليونيسيف لصندوق النظافة خلال السنتين الماضية.



وأكدا أن هذه المعدات ستسهم في إنعاش جزئي لعمل الصندوق في رفع المخلفات المتراكمة في الأحياء والتجمعات السكانية.



ودعا سودان والتينه، منظمة اليونيسيف والمنظمات الدولية المهتمة بالصحة والبيئة إلى تقديم مزيد من الدعم لصندوق النظافة والتحسين بما يمكنه من الإستمرار في عمله للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة ذمار وبقائها نظيفة وبما يسهم في مكافحة الأوبئة المتفشية وفي المقدمة الكوليرا والحد من إنتشارها.



بدوره أوضح منسق المنظمات الدولية في الصندوق مراد السلاب، أن المرحلة الأولى من الدعم الذي قدمته اليونيسيف للصندوق تمثلت في إصلاح وصيانة ثمان من معدات الصندوق التي كانت معطلة وخارجة عن الخدمة منذ سنوات.



وذكر أن المرحلة الثانية سيشمل دعم الصندوق بمجموعة من براميل المخلفات وتمويل تنفيذ حملة نظافة شاملة في كافة أحياء وحارات مدينة ذمار خلال الفترة القادمة.



حضر التسليم مدير الشؤون المالية بصندوق النظافة والتحسين بذمار إبراهيم المروني وعدد من مدراء الإدرارت ومسئولي مناطق النظافة بالصندوق.

سبأ [22/أغسطس/2017]سبأ