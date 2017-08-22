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  اقتصاد
استقرار أسعار النفط قبيل بيانات المخزونات الأمريكية
[22/أغسطس/2017]
لندن - سبأ:
 استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تلقيه دعما من احتمال تراجع المعروض العالمي تدريجيا في حين حد ارتفاع إنتاج النفط الصخري من المكاسب.

واستقر خام القياس العالمي مزيج برنت على 51.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 1120 بتوقيت جرينتش.

ولم يطرأ تغير على خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في المعاملات الآجلة ليستقر عند 47.37 دولار للبرميل.

وتراجعت مخزونات الخام التجارية الأمريكية نحو 13 في المائة من ذروتها المسجلة في مارس إلى 466.5 مليون برميل.

وتخطى مستوى إنتاج الخام الأمريكي 9.5 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ يوليو، إلا أن المحللين يقولون إن وتيرة النمو قد تتباطأ قريبا مع خفض شركات الطاقة عدد منصات الحفر.

سبأ
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