[22/أغسطس/2017]
عمران - سبأ:
دشن وكيل محافظة عمران عبد الرحمن الغولي والقائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور عبد الخالق طواف اليوم، إمتحانات القبول للطلاب المتقدمين في كليتي الطب والهندسة للعام الدراسي 2017- 2018م .
واستمع الوكيل الغولي من عميد كلية الطب وعميد كلية الهندسة إلى شرح عن آلية القبول للإلتحاق بالكليتين والإمتحانات التي يتقدم لها ألف و45 طالبا وطالبة استكملوا التسجيل وفقا للشروط من كافة المحافظات، موزعين على الطب البشري والمختبرات والعلوم الصحية، بالإضافة إلى كلية الهندسة وتقنية المعلومات.
وأكد الوكيل الغولي والدكتور طواف، أهمية تطبيق معايير المفاضلة بشفافية وحيادية بما يتيح الفرصة للمتقدمين التنافس على المقاعد المحدودة.
يذكر أنه تم إعتماد نظام التنسيق والقبول الموحد في الجامعات الحكومية عبر البوابة الإلكترونية بمركز تقنية المعلومات في التعليم العالي والبحث العلمي.
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