[22/أغسطس/2017]
صعدة - سبأ:
نظم أبناء مديريتي الصفراء ومجز بمحافظة صعدة اليوم وقفتان قبليتان لمواجهة تصعيد العدوان السعودي الأمريكي، واستعدادا لرفد الجبهات بالرجال وقوافل الدعم.
وأكد المشاركون في الوقفتين التي حضرها جموع من أبناء المديريتين، على أولوية مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الغاشم لما يمثل التهاون في ذلك من تعزيز موقف العدو.
كما أكدوا الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال لمواجهة قوى الغزو والمعتدين.
وأشار المشاركون إلى أن العدوان يحاول تفكيك الجبهة الداخلية لفشله في تحقيق أي تقدم ميداني.
سبأ