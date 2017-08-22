محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة التربية يؤكد استمرار عملية تصحيح امتحانات الشهادة العامة صنعاء - سبأ:

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف سير عملية تصحيح امتحانات الشهادة العامة للعام الدراسي 2016/ 2017م ابتداء من السبت الماضي .



واوضح خلال تفقده اليوم لسير عملية التصحيح بقطاع المناهج والتوجيه المراحل التي تمر بها عملية التصحيح وما يسبقها من العمليات الفنية والإدارية و منها مطابقة دفاتر الإجابة مع كشوفات اسماء الطلاب يعقب ذلك ترتيب الدفاتر للبدء بعملية دق الارقام السرية و إستدعاء الموجهين والمدرسين الذين تم اختيارهم لعملية التصحيح ومن ثم البدء بعملية تقدير الدرجات.



واشار إلى تفاوت آلية عملية التصحيح بين الشهادتين الثانوية والاساسية حيث تجري عملية التصحيح للشهادة الثانوية في كنترولين " مراكز تصحيح " في أمانة العاصمة ومحافظة إب أما الشهادة الاساسية فيتم التصحيح في كل محافظة عدا محافظات ريمة ، مأرب ، الجوف ، البيضاء ، عمران فيتم التصحيح في الكنترول المركزي بأمانة العاصمة .



وقال الوكيل السقاف أنه تم معالجة معوقات عملية التصحيح وأبرزها شحة الموارد المالية وذلك من خلال دفع 70 بالمئة من مستحقات لجان التصحيح المتأخرة فيما تم رصد حوالي 300 مليون ريال لتغطية مستحقات اللجان من قبل المانحين والتي سيتم تحويلها خلال الأيام المقبلة.



من جانبه اوضح رئيس لجنة النظام والمراقبة عبدالسلام الغابري طريقة تقدير الدرجات حيث يحدد لكل معلم تصحيح سؤال واحد ثم يأتي دور المراجع الذي يقوم بمراجعة عملية التصحيح ثم دور مجمع الدرجات بعد ذلك يستلم الدفتر مساعد المشرف الذي يراجع الفقرات الداخلية والخارجية للجميع وهنا يبدأ عمل مشرف المادة الذي يراجع عملية التصحيح والجمع واخيراً رئيس المادة الذي يقوم بالاشراف على عملية تقدير الدرجات وتوزيع اللجان .

سبأ [22/أغسطس/2017]سبأ