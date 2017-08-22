رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس الوزراء استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور. الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضّفة الغربية اعتقلت قوّات الاحتلال فجر اليوم الإثنين 17 فلطسينيا في مداهمات واقتحامات نفّذتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة. إنخفاض أسعار النفط وخام برنت يهبط الى 52.64 دولاراً للبرميل تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل زيادة الإنتاج الأمريكي على الرغم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 13 في المائة والذي يشير إلى تقلص تخمة المعروض في السوق بشكل تدريجي. مدرب برشلونة.. لا أنوي تغيير طريقة اللعب أعرب المدير الفني لفريق نادى برشلونة إرنستو فالفيردي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الفريق في افتتاح مشواره بالليغا بهدفين نظيفين أمام ريال بيتيس على ملعب الكامب نو، قائلًا "أسلوب لعب الفريق لم يتغير، بغض النظر عن كيف تلعب داخل الملعب".