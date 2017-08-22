[22/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
بدأت بصنعاء اليوم ورشة تدريبية ضمن إطار مشروع تقديم المساعدات الغذائية للأسر الأشد ضعفا بمديريتي مناخة وصعفان.
تهدف الورشة التي ينظمها إتحاد نساء اليمن بالمحافظة بتمويل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في يومين الى تدريب 19 باحثا من مديريتي مناخة وصعفان على الية تنفيذ المسح الميداني.
وفي الافتتاح اكدت رئيس إتحاد نساء اليمن بالمحافظة حورية جار الله ان الورشة تهدف الى اعطاء لمحة تعريفية للباحثين عن المشروع واهدافه وعدد المستهدفين وآلية اختيارهم.
وأشارت إلى أن الورشة ستناقش نماذج استمارات المسح المختلفة الخاصة بالغذاء والصعوبات المتوقعة التي قد تواجه فريق المشروع واقتراح بعض المعالجات والحلول لتفاديها أو التخفيف منها.
سبأ