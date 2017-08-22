[22/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة السفير أحمد محمد الروضي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في مجال السلك الدبلوماسي.
وأشاد الدكتور لبوزة بمناقب الفقيد التي جسدها خلال مشوار حياته في العمل الدبلوماسي والذي كان مثالاً في التفاني والعمل الدؤوب لخدمة وطنه.
وأعرب نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى عن تعازيه ومواساته لنجل الفقيد محمد أحمد محمد الروضي وإخوانه وكافة آل الروضي.. مبتهلا إلى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
سبأ