[22/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
اعلنت قبائل همدان بمحافظة صنعاء الاستجابة لنكف قبيلة انس واستمرار الوقوف إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان.
واكدت قبائل همدان في لقاء قبلي اليوم رفع الجهوزية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الغاشم على اليمن.. مؤكدة اهمية بذل المزيد من التضحيات في مواجهة الغزاة والمعتدين.
وشدد مشائخ واعيان وشخصيات وأبناء همدان على ضرورة توحيد الصف الداخلي والتفرغ لمواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمزيد من الرجال والغذاء والعتاد..مشيدة بالصمود الاسطوري والتاريخي لأبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والشرف.
سبأ