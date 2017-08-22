محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة توعوية بمخاطر وباء الكوليرا للخطباء والمرشدات بالحديدة الحديدة - سبأ:

نظمت وزارة الاوقاف والارشاد بالتعاون مع منظمة اليونسيف ورشة العمل الخاصة في التوعية الارشادية بمخاطر وباء الكوليرا بمحافظة الحديدة.



استهدفت الورشة عددا من الخطباء والمرشدات في المحافظة من اجل تحقيق اهداف المرحلة الثانية من برنامج عمل الوزارة حول التوعية بمخاطر الكوليرا للعام 2017م.



وفي افتتاح الورشة أكد رئيس هيئة مستشفى الثورة بالحديدة الدكتور خالد أحمد سهيل و مدير عام مكتب الاوقاف بالمحافظة محمد حسن مقبولي أهمية تنسيق الجهود لإنجاح الحملة لمكافحة الكوليرا والوقاية منه وخاصة في ظل إنتشار الوباء بصورة كبيرة .



وبين سهيل ومقبولي ان دور الخطباء والمرشدات لا يقل اهمية عن دور الاطباء والعاملين الصحيين في مراكز معالجة الاسهالات الحادة والكوليرا بل يتعداه باعتباره الخط الاول في مواجهة الوباء من خلال الدور التوعوي الذي يجب ان يفعل ويصل الى كل منزل.



حضر افتتاح الورشة مدير عام مركز التدريب والتأهيل بوزارة الاوقاف والارشاد محمد السهماني ونائب مدير عام الاوقاف بمحافظة الحديدة سليمان محمد الفقيه.

سبأ [22/أغسطس/2017]سبأ