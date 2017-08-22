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آخر تحديث: الثلاثاء، 22 - أغسطس - 2017 الساعة 04:51:30م
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مجلس النواب يواصل عقد جلساته أعماله
[22/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
 واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ أكرم عبدالله عطية.

وفي الجلسة أكد نواب الشعب على ضرورة تعزيز وحدة الصف الوطني والحفاظ على الأمن والاستقرار وإيقاف حملات التصعيد وتحميل المسؤولية كل من يقوم بإثارة الفتنة ويسعى للتصعيد وخلق أجواء التوتر بين المؤتمر الشعبي وحلفائه وأنصار الله وشركائهم.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية في الحفاظ على السكينة العامة وأمن وسلامة المجتمع والوقوف صفا واحدا في مواجهة وإفشال مخططات العدوان التي تستهدف الوطن والشعب اليمني الأبي الصامد.

من جهة أخرى حث مجلس النواب اللجان على سرعة إنجاز التقارير المحالة إليها من المجلس ليتسنى مناقشتها والبت فيها.

كما استمع المجلس من أعضاء في اللجان إلى إيضاح حول سير العمل في إنجاز التقارير وخاصة تقرير اللجنة المالية بشأن مستوى الإنجاز من وزارة المالية والمصالح التابعة لها خلال الفترة من ديسمبر-2016م وحتى مايو2017م.. مؤكدين أن اللجنة المالية ستقدم تقريرها بصيغته النهائية في جلسة قادمة.

كما استمع المجلس إلى إيضاح حول سير العمل في إنجاز التقرير الخاص بشأن مشروع قانون صندوق دعم محافظة الحديدة والمحال إلى اللجنة المشتركة والمكونة من اللجنة المالية ولجنة السلطة المحلية ولجنة الخدمات، حيث تعكف اللجنة المعنية على إنجاز التقرير بصيغته النهائية وتقديمه للمجلس في جلسة قادمة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

سبأ
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