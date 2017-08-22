محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء موسع بذمار يؤكد على وحدة الصف في مواجهة العدوان ذمار - سبأ:

أكد لقاء تشاوي موسع لعقلاء وحكماء محافظة ذمار اليوم على وحدة الصف في مواجهة العدوان السعودي الامريكي الغاشم.



وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة العمل الجاد لتعزيز كل العوامل والخيارات التي تحافظ على تماسك الجبهة الداخلية ووحدتها وقوتها، والتحرك لمواجهة تصعيد العدوان على كافة المسارات، ومجابهة كل التحركات والدعوات المشبوهة التي تستهدف وحدة الصف والجبهة الداخلية.



لافتين الى أهمية الإستمرار في التحشد والتعبئة لرفد الجبهات للدفاع عن سيادة ووحدة الوطن وأمنه واستقراره. وعدم تقديم تنازلات على حساب دماء الشهداء وتضحيات الشعب اليمني.



وصدر عن اللقاء بيان دعا لتشكيل لجان تهتم بالتحشيد وتحفظ وحدة الصف،وحلحلة الاشكاليات المتراكمة وكذالجان لتقييم اداء مؤسسات الدولة وتفعيل القضاء ومتابعة الوضع الاقتصادي وحل مشكلة المرتبات.



كما دعا كل احرار وعقلاء وحكماء اليمن الي تفعيل وثيقة الشرف القبلي بكل حيثياتها وتفاصيليها لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.



واكد على ضرورة تفعيل دور السلطة القضائية وتمكينها من القيام بدورها وممارسة اعمالها الدستورية والقانونية في خدمة الشعب والوطن، وتفعيل الاجهزة الرقابية والمحاسبية ومحاسبة الفاسدين من أي جهة كانوا.. وكذا محاكمة المتواطئين والمشاركين مع العدوان في سفك دماء ابناء الشعب اليمني وتدمير مصالحه.



وحث البيان كافة القوى السياسية لتقديم مصالح الوطن العليا على والابتعاد عن كل الاعمال التي تضر بالشعب والوطن.. موكدا أهمية الدور المجتمعي لمواجهة كل يحاول شق الصف الوطني وضرورة تضافر الجهود لتجاوز التحديات الراهنة .



وأشار الى أن الأولوية لكل الاعمال والتحركات التي تصب في مواجهة العدوان وتعزيز الصمود والثبات ودعم جهود الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان....معتبرا هذه المرحلة التي تعيشها اليمن في ظل استمرار العدوان والحصار بأنها مرحلة تسدعي العمل لرفد الجبهات وتجهيز الرجال للاقتحامات والتصدي لاعداء الوطن وليست مرحلة المنافسات والمناكفات الداخلية التي لا تخدم سوى قوى العدوان.



واكد على الثبات والصمود واستمرار دعم الجبهات ومواجهة كافة مخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وشعبا...داعيا جميع ابناء المجتمع اليمني بمختلف فئاته ومكوناته الى الوقوف صفا واحدا امام قوى العدوان والتحرك الفاعل والمؤثر لدعم جبهات القتال ورفدها بالمال والرجال بما يعزز الصمود والثبات امام اعداء الوطن ومرتزقتهم .

سبأ [22/أغسطس/2017]سبأ