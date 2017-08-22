رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي القائم بأعمال السفارة الروسية [22/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم، القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية بصنعاء، أندريه تشرنوفول، بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى جابر الوهباني.



جرى خلال اللقاء استعرض جهود روسيا الصديقة في سبيل إحلال السلام في اليمن وموقفها الدائم مع الحل السلمي.



وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بدور روسيا في مواجهة الإرهاب وحرصها على السلم العالمي..مثمنا مواقفها تجاه قضايا العدالة والسلام.



وعبر القائم بأعمال السفارة الروسية بصنعاء عن سعادة بلقاء رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مجدد موقف بلاده الداعم للسلام في اليمن عبر الحل السياسي وحرصها على استقرار ووحدة اليمن.



وقد حمل رئيس المجلس السياسي الأعلى القائم بالأعمال نقل تحياته إلى القيادة والحكومة الروسية وشكر اليمن لجهود روسيا الملموسة مع الشعب اليمني.

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