ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 22 - أغسطس - 2017 الساعة 04:51:30م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس الوزراء
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور.
الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضّفة الغربية
اعتقلت قوّات الاحتلال فجر اليوم الإثنين 17 فلطسينيا في مداهمات واقتحامات نفّذتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.
إنخفاض أسعار النفط وخام برنت يهبط الى 52.64 دولاراً للبرميل
تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل زيادة الإنتاج الأمريكي على الرغم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 13 في المائة والذي يشير إلى تقلص تخمة المعروض في السوق بشكل تدريجي.
مدرب برشلونة.. لا أنوي تغيير طريقة اللعب
أعرب المدير الفني لفريق نادى برشلونة إرنستو فالفيردي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الفريق في افتتاح مشواره بالليغا بهدفين نظيفين أمام ريال بيتيس على ملعب الكامب نو، قائلًا "أسلوب لعب الفريق لم يتغير، بغض النظر عن كيف تلعب داخل الملعب".
آخر الأخبار:
اليونيسيف تسلم صندوق النظافة بذمار معدات وآليات بعد صيانتها
استقرار أسعار النفط قبيل بيانات المخزونات الأمريكية
تدشين إمتحانات القبول لطلاب كليتي الطب والهندسة بجامعة عمران
وقفتان قبليتان لأبناء مديريتي الصفراء ومجز بصعدة لمواجهة تصعيد العدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس المجلس السياسي الأعلى يترأس اجتماعا لمجلس القضاء
[22/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
 رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، اجتماع لمجلس القضاء الأعلى .

كرس الاجتماع لمناقشة آلية العمل التي أقرها مجلس القضاء الأعلى لسد الشواغر في المحاكم وتفعيل طاقاتها والحد من تراكم القضايا والأحكام .

وأكد الإجتماع على أهمية أن يلمس المجتمع تحولا حقيقا في سير أداء القضاء والتقاضي وتسريع البت في القضايا وتكامل الأدوار بين المؤسسة القضائية والنيابة العامة في المعالجات الجذرية للمشكلات التي نتجت جراء العدوان السعودي الأمريكي وأثرت سلبا على سير العدالة وتحقيقها.

واستعرض الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات دستورية وقانونية لحسم بعض الإشكاليات المتعلقة ببعض المواد القانونية المتعلقة بعمل المجلس وهيئاته.

كما ناقش الإجتماع برنامج عمل المجلس للفترة الحالية والمستقبلية والمقترحات المتعلقة بذلك والخلاصة المقدمة من رئيس مجلس القضاء الأعلى حول اجتماعات المجلس وهيئاته والمتعلقة بأعمال التنسيق والتفعيل للمحاكم المتضررة من العدوان والمحاكم التي حدث قصور في إدائها نتيجة العدوان.

وأكد الاجتماع على أهمية عمل مجلس القضاء والمحاكم بأقصى طاقاتها وتحقيق واقع جديد وملموس في سير العدالة والعملية القضائية وتذليل الصعوبات والإشكاليات التي تواجه المجلس والمحاكم وفي مقدمتها الإشكاليات المالية والإدارية .

سبأ
  المزيد من (محلي)
اليونيسيف تسلم صندوق النظافة بذمار معدات وآليات بعد صيانتها
تدشين إمتحانات القبول لطلاب كليتي الطب والهندسة بجامعة عمران
وقفتان قبليتان لأبناء مديريتي الصفراء ومجز بصعدة لمواجهة تصعيد العدوان
وكيل وزارة التربية يؤكد استمرار عملية تصحيح امتحانات الشهادة العامة
ورشة تدريبية على آلية تنفيذ المسح الميداني بصنعاء
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يُعزي في وفاة السفير أحمد الروضي
حكماء وعقلاء محافظة الحديدة يؤكدون على وحدة الصف والحفاظ على صمود الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان
قبيلة همدان تستجيب لنكف قبائل انس وتعلن رفع الجهوزية في مواجهة العدوان
ورشة توعوية بمخاطر وباء الكوليرا للخطباء والمرشدات بالحديدة
مجلس النواب يواصل عقد جلساته أعماله
العدوان السعودي على اليمن
39 غارة إجرامية لطيران العدوان السعودي على محافظات الجمهورية
[22/أغسطس/2017]
15 غارة لطيران العدوان على مديريتي حرض وميدي
[22/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن عشر غارات على صعدة
[21/أغسطس/2017]
ناطق الجيش: تماسك الجبهة الداخلية خط الدفاع الأول في هذه المعركة المصيرية
[21/أغسطس/2017]
ندوة خاصة بمواجهة تصعيد العدوان في حجة
[21/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by