محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يترأس اجتماعا لمجلس القضاء صنعاء - سبأ:

رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، اجتماع لمجلس القضاء الأعلى .



كرس الاجتماع لمناقشة آلية العمل التي أقرها مجلس القضاء الأعلى لسد الشواغر في المحاكم وتفعيل طاقاتها والحد من تراكم القضايا والأحكام .



وأكد الإجتماع على أهمية أن يلمس المجتمع تحولا حقيقا في سير أداء القضاء والتقاضي وتسريع البت في القضايا وتكامل الأدوار بين المؤسسة القضائية والنيابة العامة في المعالجات الجذرية للمشكلات التي نتجت جراء العدوان السعودي الأمريكي وأثرت سلبا على سير العدالة وتحقيقها.



واستعرض الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات دستورية وقانونية لحسم بعض الإشكاليات المتعلقة ببعض المواد القانونية المتعلقة بعمل المجلس وهيئاته.



كما ناقش الإجتماع برنامج عمل المجلس للفترة الحالية والمستقبلية والمقترحات المتعلقة بذلك والخلاصة المقدمة من رئيس مجلس القضاء الأعلى حول اجتماعات المجلس وهيئاته والمتعلقة بأعمال التنسيق والتفعيل للمحاكم المتضررة من العدوان والمحاكم التي حدث قصور في إدائها نتيجة العدوان.



وأكد الاجتماع على أهمية عمل مجلس القضاء والمحاكم بأقصى طاقاتها وتحقيق واقع جديد وملموس في سير العدالة والعملية القضائية وتذليل الصعوبات والإشكاليات التي تواجه المجلس والمحاكم وفي مقدمتها الإشكاليات المالية والإدارية .

سبأ [22/أغسطس/2017]سبأ