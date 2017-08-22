محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل موظفو قطاع المناهج بوزارة التربية يؤكدون إستمرار الصمود في مواجهة العدوان صنعاء - سبأ:





أكد موظفو قطاع المناهج والتوجيه بوزارة التربية والتعليم استمرارهم في الصمود وإفشال مخططات العدوان السعودي الأمريكي وتصعيده.



ونددوا في وقفة احتجاجية اليوم بحضور وكيل وزارة التربية لقطاع المناهج الدكتور محمد السقاف، باستمرار جرائم وانتهاكات العدوان بحق المدنيين والحصار البري والبحري والجوي وإعاقة وصول الأدوية والمشتقات النفطية والسلع الغذائية.



وطالب بيان صادر عن الوقفة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تحمل مسؤوليتها تجاه جرائم العدوان بحق أبناء اليمن.. داعيا كافة أبناء الشعب اليمني لمواجهة تصعيد العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال.



وأشاد البيان بالتضحيات والبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى العدوان .. منوهين بدور كافة القوى السياسية المناهضة للعدوان.



وثمن البيان صمود الكادر التربوي واستمراره في العملية التعليمية وتجاوز كافة التحديات التي افرزها العدوان والحصار.



وأهاب بالجميع الإضطلاع بالمسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن وإفشال مخططات العدوان الرامية إلى تعطيل العملية التعليمية.

سبأ [22/أغسطس/2017]أكد موظفو قطاع المناهج والتوجيه بوزارة التربية والتعليم استمرارهم في الصمود وإفشال مخططات العدوان السعودي الأمريكي وتصعيده.ونددوا في وقفة احتجاجية اليوم بحضور وكيل وزارة التربية لقطاع المناهج الدكتور محمد السقاف، باستمرار جرائم وانتهاكات العدوان بحق المدنيين والحصار البري والبحري والجوي وإعاقة وصول الأدوية والمشتقات النفطية والسلع الغذائية.وطالب بيان صادر عن الوقفة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تحمل مسؤوليتها تجاه جرائم العدوان بحق أبناء اليمن.. داعيا كافة أبناء الشعب اليمني لمواجهة تصعيد العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال.وأشاد البيان بالتضحيات والبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى العدوان .. منوهين بدور كافة القوى السياسية المناهضة للعدوان.وثمن البيان صمود الكادر التربوي واستمراره في العملية التعليمية وتجاوز كافة التحديات التي افرزها العدوان والحصار.وأهاب بالجميع الإضطلاع بالمسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن وإفشال مخططات العدوان الرامية إلى تعطيل العملية التعليمية.سبأ