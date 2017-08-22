محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء دورتان تدريبيتان في مجالي إعداد وكتابة المشاريع والتقارير صنعاء - سبأ:







بدأت اليوم بصنعاء دورتان تدريبيتان في مجالي إعداد وكتابة المشاريع والتقارير تنظمهما مؤسسة السجين الوطنية بالتعاون مع مؤسسة بناء الأجيال الإنسانية .



تهدف الدورتان على مدى ستة أيام إكساب 50 مشاركاً ومشاركة مهارات كتابة التقارير وإعداد وكتابة المشاريع وتعريفهم على أنواعها ، خصائصها وأساليب كتابتها بمهنية واحترافية .



وفي الافتتاح أوضح نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة السجين محمد صلاح والأمين العام يحيى الحباري والأمين العام المساعد محمد الآنسي أن الدورتين تأتيان ضمن برنامج الشراكة بين المؤسسة مع الجهات الأخرى في مختلف المجالات وخاصة مجال التأهيل والتدريب .



وأكدوا أهمية الدورة في تعزيز قدرات الشباب على كتابة التقارير التي تعد إحدى الوسائل الفعالة لقياس مستوى الأداء وتحديد الفجوة بين الواقع والمأمول ، كما تسهم في تقويم المسار وتطوير جودة العمل خصوصاً فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني التي تعتمد على التقارير الميدانية .



وحث المتحدثون المشاركين على الاستفادة من مفردات الدورتين وتطبيقها في واقعهم العملي بما يعزز من قدراتهم وأعمالهم المستقبلية واكتساب مزيد من الخبرات العملية .



واستعرضوا أنشطة ومشاريع المؤسسة في خدمة السجون والسجناء ، مشيرين إلى أهمية كتابة التقارير عن أوضاع السجون ومعاناة السجناء وإيصالها إلى الجهات المختصة للعمل على تحسينها .



من جانبه ثمّن مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بأمانة العاصمة يحيى المآخذي جهود مؤسسة السجين في تبني هذه الدورات التأهيلية ، مشيراً إلى ضرورة أن تشمل كافة القطاعات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والشباب لما تمثله من أهمية في تأهيل الكوادر الوطنية على كتابة التقارير ذات الجودة والمصداقية عن الأوضاع في البلاد .



فيما أوضحت رئيسة مؤسسة بناء الأجيال بثينة الشعري أن المؤسسة بدأت كمبادرة منذ خمس سنوات تعمل في مجال السجون ودور رعاية الأيتام والإيواء والعجزة ثم توسعت أنشطتها وتحولت إلى مؤسسة ، مستعرضة الخطط المستقبلية الهادفة إلى تأهيل وتدريب الشباب وبناء قدراتهم في مختلف المجالات .



حضر الافتتاح المدير التنفيذي لمؤسسة السجين فضل محرز عبيد .

سبأ [22/أغسطس/2017]سبأ