محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات نوعية تكبد جيش العدو ومرتزقته خسائر فادحة





نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية نوعية في مختلف الجبهات الداخلية و ما وراء الحدود كبدت العدو السعودي و مرتزقته خسائر كبيرة في الأرواح و العتاد .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب في عسير ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وانكسار زحف ثاني لهم على جبل سبحطل في الثعبان وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .



كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم و جرح آخرون في كمين محكم قبالة منفذ علب فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات اخرى شمال سبحطل في المنطقة نفسها .



وحسب المصدر تم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في قيادة سقام في نجران حققت إصابات مباشرة واستهدف قصف مدفعي تحصينات ومرابض مدفعية الجيش السعودي في موقع المخروق ،وضربت المدفعية تحصينات اخرى للجنود وتحركاتهم في موقعي الطلعة و المخروق الكبير .



كما تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين بعدد من قذائف المدفعية في موقع شرق الفواز، وتم قنص جندي سعودي جنوب رقابة ظلم ،فيما لقي النقيب شرف فايز العمري مصرعه بنيران الجيش واللجان في جبهات الحدود .



في جيزان تم قنص جندي سعودي بموقع الزقيلة وجندي آخر تم قنصه في موقع الدخان .



وأكد المصدر مصرع المرتزق أصيل القدسي المرافق الشخصي لقائد اللواء 17 بنيران الجيش واللجان الشعبية بمديرية الصلو محافظة تعز، وتمت عملية دحر للمرتزقه من قريه الصيار وشبكه الصيار وعدة تباب بالمديرية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



فيما استهدفت مدفعية الجيش و اللجان تجمعات للمرتزقة في باب النجد ومنطقة القابل بالمديرية نفسها .



وفقا للمصدر نفذ أبطال الجيش واللجان عملية نوعية على مواقع المرتزقة شمال يختل واستهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعاتهم ما أدى الى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوفهم ، فيما لقي 3 مرتزقة مصرعهم بنيران الجيش واللجان في وادي صالة و رابع في بير باشا ،



في محافظة مأرب تم احراق آلية للمرتزقة في تبة المطار بمديرية صرواح وانفجار آلية أخرى خلف التبة الحمراء ومصرع من كان على متنها ، فيما نفذ الجيش واللجان



عملية هجومية على مواقع المرتزقة شرق التبة بالمديرية نفسها وإحراق آلية عسكرية لهم وسقوط عدد من القتلى والجرحى ،كما استهدف قصف مدفعي تجمعات آخرى في وادي نملة حقق اصابات مباشرة .



وذكر المصدر أن الجيش واللجان أغاروا على مواقع المرتزقة في وادي شواق بمديرية الغيل في محافظة الجوف وكبدوهم خسائر في العدة و العتاد .

سبأ [22/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:سبأ