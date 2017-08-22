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آخر تحديث: الثلاثاء، 22 - أغسطس - 2017 الساعة 12:20:49م
39 غارة إجرامية لطيران العدوان السعودي على محافظات الجمهورية
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 39 غارة إجرامية على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية محدثاً دماراً في الممتلكات العامة والخاصة .
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39 غارة إجرامية لطيران العدوان السعودي على محافظات الجمهورية
[22/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:



شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 39 غارة إجرامية على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية محدثاً دماراً في الممتلكات العامة والخاصة .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ" أن طيران العدوان شن 15 غارة على مديريتي حرض و ميدي في حجة وغارة على حديقة 21 سبتمبر في صنعاء واستهدف بغارتين مديرية نهم

وفي محافظة صعدة شن الطيران المعادي أربع غارات على منطقة العطفين بمديرية كتاف ، فيما استهدف قصف صاروخي و مدفعي سعودي منطقة الغور بمديرية غمر ومناطق متفرقة بمديرية منبه ، كما تم استهدف الطريق العام المؤدي الى مركز مديرية شداء بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة

وحسب المصدر استهدف طيران العدو السعودي بغارتين مديرية موزع في تعز وشن ثلاث غارات بطائرة بدون طيار على منطقة الصنمة في مديرية الوازعية كما شن غارتين بالقرب من مصنع إسمنت البرح بمديرية مقبنة.

وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارتين على مديرية صرواح في مأرب ، و استهدف بثمان غارات منطقة الثعبان في عسير .

سبأ
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