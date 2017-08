Meurtre et blessure de mercenaires à Taiz. [22/أغسطس/2017]

TAIZ, 22 Aout (SABA)-Un certain nombre de mercenaires ont été tués et d'autres blessés, dont de leaders dans le gouvernorat de Taiz.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'accampagnon personnel de leader de brigade 17 dans la zone d'Al-Silo, Asil Alaqasi, a été tués et trois d'autres dans la vallée de Salah, en plus de quatre dans la zone de Bir Bacha.



Ajoutant que l'affirmé et les forces populaires ont exécuté une opération de qualité contre les sites de mercenaires dans la zone de Yakhtel, et bombardé leurs rassemblements, faisant de morts et blessés parmi leurs rangs.



