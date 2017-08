Louqman: L'unité du front intérieur est la première ligne de défense dans cette bataille cruciale [22/أغسطس/2017]



SANA'A, 22 Aout (SABA)-Le porte-parole des forces armées, le général de brigade, Sharaf Louqman, a déclaré que l'armée et les comités populaires qui ont fait de grands sacrifices pour défendre la patrie et ses réalisations et pour affronter les forces d'agression et son ambiguïté sont déterminés à poursuivre cette sainte approche.



"La légitimité de la persévérance du peuple yéménite et la cohésion de son front interne représentent la première ligne de défense dans cette bataille cruciale, ce qui nous oblige à la protéger contre toute infiltration, qui est l'une des plus hautes hypothèses de rang", a-t-il déclaré à SABA.



