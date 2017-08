Tentative échouée de mercenaires d'infiltration vers le le port d'Alib [22/أغسطس/2017]

ASIR 22 Aout (SABA)-L'armee et les forces populaires ont fait échouer une tentative d'infiltration de mercenaires devant le port d'Alib, faisant de morts et blessés parmi leurs rangs.



Une source militaire a indiqué qu'un soldats saoudien a été tuée dans le site d'Al-Zafbalah à Jizan.



