Raids contre Saada [22/أغسطس/2017]

SAADA, 22 Aout (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lance dix raids contre les diverses zones de Saada.



Une source locale a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression a lance quatre raids contre la zone d'Al-Atfin au district de Kitaf.



La source a ajouté que l'aviation de l'agression a lancé six raids contre la zone d'Al-Thouba'ban et la route principale au district de Baqim.



AM



SABA