محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ناطق الجيش: تماسك الجبهة الداخلية خط الدفاع الأول في هذه المعركة المصيرية صنعاء - سبأ :

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان، أن الجيش واللجان الشعبية الذين قدموا التضحيات الجسام دفاعاً عن الوطن ومكتسباته وفي التصدي لقوى العدوان وهمجيته عازمون على الاستمرار في هذا النهج المقدس.



ودعا العميد لقمان كافة أبناء الوطن بجميع فئاته وأطيافه وأحزابه ومكوناته الوقوف صفا واحدا في مواجهة وإفشال كل مخططات العدوان على اليمن وشعبه، وعدم الخوض في مواضيع وقضايا ثانوية لن تخدم إلا قوى العدوان.



وقال الناطق الرسمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" إن الصمود الأسطوري للشعب اليمني وتماسك جبهته الداخلية يمثل الخط الدفاعي الأول في هذه المعركة المصيرية وهو ما يفرض علينا حمايته من أي اختراق والذي يعد من أعلى الفروض مرتبة ومكانة وموضعا في التقديس".

سبـأ [21/أغسطس/2017]سبـأ