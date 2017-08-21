محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ندوة خاصة بمواجهة تصعيد العدوان في حجة حجة - سبأ :

أكد وكيل أول محافظة حجة هلال الصوفي أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني وعدم السماح بأحداث أي فجوة بين أبناء الوطن تمكن العدوان من تحقيق مآربه ومطامعه.



وأشار في ندوة نظمتها الجبهة الثقافية والعلمائية والأكاديمية والتربوية خاصة بمواجهة تصعيد العدوان تحت شعار " ثبات وانتصار"، اليوم بمدينة حجة إلى ما يشهده الوطن حاليا من تصعيد لقوى العدوان بهدف شق الصف الوطني .



ولفت الصوفي في الندوة التي حضرها وكيلا المحافظة صادق الأدبعي وعادل شلي ومدير أمن المحافظة العميد عبدالسلام إسحاق، إلى أهمية دور الملقي العلماء و الخطباء و الأكاديميين والتربويين والمثقفين في تعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الكلمة والتوعية بمخاطر العدوان.



من جانبه دعا مدير مكتب الأوقاف والإرشاد يحيى جحاف إلى العمل على تماسك وحدة الصف الوطني والإبتعاد عن المناكفات التي ستمكن العدوان من تحقيق أهدافه .



وكان المشاركون في الندوة من علماء وخطباء وأكاديميين وتربويين ومثقفين تناولوا في الندوة مخاطر العدوان ومطامعه وما تعرض ويتعرض له الوطن من تدمير ومجازر وحشية وحصار جائر،.



وشددوا على ضرورة تعزيز التوعية والحشد لمواجهة العدوان السعودي الامريكي الغاشم والتصدي له.

سبـأ [21/أغسطس/2017]سبـأ