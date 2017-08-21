[21/أغسطس/2017]
تعز - سبأ :
لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي اليوم مصرعهم وأصيب آخرين بينهم قيادات في محافظة تعز.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع المرافق الشخصي لقائد اللواء 17 في الصلو المرتزق أصيل القدسي بنيران الجيش واللجان الشعبية، كما لقي ثلاثة من المرتزقة مصرعهم في وادي صالة ومصرع رابع في بير باشا.
وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان شمال يختل، كما إستهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات مرتزقة العدوان وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.
ولفت المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من دحر مرتزقة العدوان من قرية وشبكة الصيار وعدد من التباب بمديرية الصلو وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .
سبـأ