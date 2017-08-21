حكماء وعقلاء الجوف يؤكدون ضرورة التحرك لمواجهة تصعيد العدوان

الجوف - سبأ :

أكد حكماء وعقلاء محافظة الجوف ضرورة التحرك لمواجهة تصعيد العدوان السعودي الأمريكي والحفاظ على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية.

وأشار بيان صادر عن الإجتماع الموسع لحكماء وعقلاء الجوف إلى ضرورة معالجة الإشكالات التي تؤثر على تماسك الجبهة الداخلية وكذا العمل على دعم المؤسسات وتقييم أدائها والسعي للرفع من مستوى الأداء الإقتصادي.

ودعوا إلى تشكيل لجان مركزية للحشد والحفاظ على وحدة الصف وحلحلة الإشكاليات وتفعيل الأجهزة الرقابية وكذا تفعيل القضاء.

ولفت البيان إلى أهمية دعم الجبهات بالمال والرجال وإفشال مخططات العدوان السعودي .

[21/أغسطس/2017]سبـأ