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وزير المالية : إجمالي ما وردته وزارة الاتصالات إلى الخزينة العامة بلغ 34مليار ريال
[21/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :



أشاد وزير المالية الدكتور صالح شعبان بجهود قيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تحسين مستوى الإيرادات ورفد الخزينة العامة .. لافتا بهذا الخصوص أن إجمالي المبالغ والشيكات التي وردتها وزارة الاتصالات إلى الحزينة العامة 64 مليار و76 مليون ريال.

وأوضح وزير المالية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المبالغ النقدية التي وردتها وزارة الاتصالات إلى حساب الحكومة بلغت حتى اليوم الموافق 21 أغسطس 2017م 34مليار و76 مليون ريال.

وأشار إلى أن هذا المبلغ يمثل حصة الحكومة وفائض الأرباح وضرائب وإقرارات ورسوم أخرى.

وأضاف " إن الشيكات التي وردتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حوالي 30 مليار ريال لكنها تعتبر ورقية نقل من رصيد إلى رصيد وبالتالي لا يمكن التصرف بها".

وأشاد وزير المالية بجهود ونشاط وزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان كونه من أكثر المتعاطين مع الوضع العام في البلد.

وأكد أن المبالغ المالية الموردة من وزارة الاتصالات والمؤسسات التابعة لها جيدة .. منوها بجهود قيادة وكوادر وزارة الاتصالات.

وبين وزير المالية أن المبالغ النقدية التي تم توريدها للخزينة العامة تم إعادة ضخها للوحدات الخدمية على مستوى محافظات الجمهورية خاصة المستشفيات وقطاع النظافة والاصلاحيات.

سبـأ
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