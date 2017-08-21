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آخر تحديث: الإثنين، 21 - أغسطس - 2017 الساعة 08:40:30م
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  محلي
إجتماع لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
[21/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :



عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم بصنعاء إجتماع برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عبدالكريم عقلان.

ناقش الإجتماع الجوانب المتعلقة بسير العمل في المؤسسة والصعوبات التي تواجهها في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن وغيرها من المواضيع وأتخذ إزائها القرارات المناسبة.

وأقر المجلس تشكيل لجنة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال للجلوس مع اللجنة الحكومية لمناقشة قانون التأمينات الإجتماعية.

وأكد الإجتماع ضرورة تضافر الجهود بين شركاء العمل التأميني ودعم المؤسسة للإستمرار في تقديم خدماتها التأمينية للمؤمن عليهم وصرف المعاشات التقاعدية في مختلف محافظات الجمهورية.

سبـأ
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