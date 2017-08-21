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حكماء وعقلاء حجة يؤكدون ضرورة الحفاظ على وحدة الصف
[21/أغسطس/2017]
حجة - سبأ :

أكد حكماء وعقلاء محافظة حجة ضرورة التحرك لمواجهة تصعيد العدوان السعودي الأمريكي والحفاظ على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية.

وشددوا في إجتماع اليوم بمدينة حجة بحضور وكيل أول المحافظة هلال الصوفي على ضرورة التركيز على الحشد لرفد الجبهات بالرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.

وأشاروا إلى ضرورة معالجة الإشكالات التي تؤثر على تماسك الجبهة الداخلية وكذا العمل على دعم المؤسسات وتقييم أدائها والسعي للرفع من مستوى الأداء الإقتصادي.

ودعا حكماء وعقلاء حجة إلى تشكيل لجان مركزية للحشد والحفاظ على وحدة الصف وحلحلة الإشكاليات وتقييم المؤسسات وتصحيح وتفعيل الأجهزة الرقابية وكذا تفعيل القضاء.

وأكد بيان صادر عن الإجتماع أهمية تفعيل الدور المجتمعي لمواجهة كل يحاول شق الصف الوطني وكذا تضافر الجهود لتجاوز التحديات الراهنة .

وألقيت في الإجتماع كلمتان عن السلطة المحلية بالمحافظة ألقاها وكيل المحافظة للشئون الإعلامية والثقافية عادل شلي وعن التلاحم القبلي ألقاها صادق الأدبعي .. أكدا ضرورة تعزيز الإصطفاف والحفاظ على وحدة الصف وعدم الإنجرار وراء المناكفات والمهاترات التي تخدم العدوان.

وأشارا إلى صمود وثبات أبناء حجة في التصدي للعدوان ومواجهته بكل السبل والوسائل المتاحة.

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