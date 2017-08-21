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لقاء موسع لأسر وأقارب الشهداء بحجة
[21/أغسطس/2017]
حجة - سبأ :

عقد بمدينة حجة اليوم لقاء موسع لأسر وأقارب الشهداء بمديريات المحافظة .

وفي اللقاء أشار أقارب الشهداء إلى أهمية التصدي للعدوان ومرتزقته الذين إرتكبوا أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني .. مؤكدين إستنفارهم في مواجهة مخططات العدوان سواء في الميدان أو إستهداف الجبهة الداخلية والتصدي لكل من يحاول شق الصف الوطني.

وأكدوا في بيان صادر عن اللقاء أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا والإستمرار في التصدي للعدوان ومخططاته التي تستهدف تمزيق النسيج الإجتماعي.

وأشاروا إلى أنه لا خيار أمام الشعب اليمني إلا الصمود والإستمرار في مواجهة العدوان دفاعا عن الوطن وعزته وكرامته.

وفي اللقاء الذي حضره وكيل أول محافظة حجة هلال عبده الصوفي ومدير أمن المحافظة العميد عبدالسلام إسحاق .. أشار وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي إلى حساسية المرحلة الراهنة التي تشهد تصعيد كبير من قوى العدوان ومحاولاته لشق وحدة الصف وزعزعة الأمن والإستقرار لتحقيق أهدافه.

وأكد أهمية تعزيز الإصطفاف وتلاحم الجبهة الداخلية ورفد جبهات العزة والشرف بالمال والرجال .

سبـأ
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