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مؤسسة سويا تنظم ورشة حول حقوق الأطفال والعدالة التصالحية
[21/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
نظمت مؤسسة سويا للتنمية وحقوق الإنسان اليوم بصنعاء ورشة عمل تدريبية حول حقوق الأطفال المحتجزين والعدالة التصالحية في حل قضاياهم بدعم من منظمة رعاية الأطفال العالمية.
تهدف الورشة التي تستمر يومين بمشاركة 16 من أعضاء لجان العدالة التصالحية والقائمين على مراكز احتجاز الأطفال وممثلي منظمات المجتمع بمحافظة إب، تعزيز العمل بالنهج التصالحي في قضايا الأطفال وآليات التحويل إلى العقوبات البديلة عبر تطوير برامج التحويل والتدابير غير الاحتجازية من خلال نظام إدارة الحالة.
سبأ