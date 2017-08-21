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آخر تحديث: الإثنين، 21 - أغسطس - 2017 الساعة 08:22:47م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من كبار مشائخ وأعيان ووجهاء اليمن
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء بحضور عضوي المجلس سلطان السامعي ومحمد النعيمي، عدد من كبار مشائخ وأعيان ووجهاء اليمن في مقدمتهم الشيخ ناجي بن عبد العزيز الشائف ومشائخ محافظة صنعاء.
الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضّفة الغربية
اعتقلت قوّات الاحتلال فجر اليوم الإثنين 17 فلطسينيا في مداهمات واقتحامات نفّذتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.
إنخفاض أسعار النفط وخام برنت يهبط الى 52.64 دولاراً للبرميل
تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل زيادة الإنتاج الأمريكي على الرغم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 13 في المائة والذي يشير إلى تقلص تخمة المعروض في السوق بشكل تدريجي.
مدرب برشلونة.. لا أنوي تغيير طريقة اللعب
أعرب المدير الفني لفريق نادى برشلونة إرنستو فالفيردي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الفريق في افتتاح مشواره بالليغا بهدفين نظيفين أمام ريال بيتيس على ملعب الكامب نو، قائلًا "أسلوب لعب الفريق لم يتغير، بغض النظر عن كيف تلعب داخل الملعب".
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الولايات المتحدة تبدأ تقليص خدماتها الخاصة بمنح تأشيرات الدخول في روسيا
[21/أغسطس/2017] موسكو – سبأ:
بدأت الولايات المتحدة اليوم الاثنين تقليصاً كبيراً لخدماتها الخاصة بمنح تأشيرات الدخول في روسيا في خطوة أثارت رد فعل غاضباً من موسكو بعد ثلاثة أسابيع من تخفيضها عدد موظفي واشنطن الدبلوماسيين رداً على فرضها عقوبات جديدة عليها.

وقالت السفارة الأمريكية في روسيا في بيان لها اليوم إنها ستعلق كل عمليات منح التأشيرات في أنحاء روسيا اعتباراً من الأربعاء 23 أغسطس الجاري عدا تأشيرات الهجرة.

وأضاف أن منح التأشيرات سيستأنف في الأول من سبتمبر القادم "على نطاق أقل بكثير".

وتابع البيان أنه سيان الغاء عدد لم يحدد من المقابلات المقررة للحصول على تأشيرات وستطلب من مقدمي الطلبات تحديد مواعيد أخرى.

وذكرت وكالة انباء رويترز ان السفارة ابلغت مقدمي طلبات التأشيرات على موقعها الالكتروني أن "القدرة على تحديد مواعيد للمقابلات في المستقبل ستُخفض بشدة لأننا اضطررنا لخفض أعداد العاملين تنفيذا لطلب الحكومة الروسية".

وتعد هذه الخطوة والتي ستمس المسافرين للعمل والسياحة والدراسة الأحدث في سلسلة من الإجراءات المتبادلة التي دفعت بالعلاقات بين البلدين لمزيد من التدهور وأحبطت آمال الجانبين في تحسينها بعد تولي الرئيس دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في يناير الماضي.

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف القرار الأمريكي بأنه محاولة لإثارة شعور سيء بين الروس العاديين حيال السلطات.
سبأ
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