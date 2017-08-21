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اختتام ورشة تعريفية بمشروع تقديم المساعدات المنقذة للحياة بصنعاء
[21/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
اختتمت بصنعاء اليوم ورشة تعريفية لمشروع تقديم المساعدات الغذائية المنقذة للحياة للأسر الأشد ضعفا بمديريتي مناخة وصعفان.
هدفت الورشة التي نظمها على مدى ثلاثة أيام إتحاد نساء اليمن بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" أوتشا " التعريف بالمشروع وأهدافه والمستهدفين والنطاق الجغرافي.
وفي الاختتام أشارت رئيس إتحاد نساء اليمن بالمحافظة حورية جار الله إلى أن الورشة ناقشت أنشطة المشروع والهيكل التنظيمي لفريق العمل وعلاقته بإدارة المشروع على المستوى المركزي والفروع.
فيما أوضحت مدير المشروع سوسن الشدادي أن الورشة ركزت على بناء قدرات العاملين على المبادئ الإنسانية ومؤشرات الأمن الغذائي واستمارة المسح التي سيعمل عليها الفريق.
سبأ