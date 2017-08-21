إنخفاض أسعار النفط وخام برنت يهبط الى 52.64 دولاراً للبرميل [21/أغسطس/2017] سنغافورة – سبأ:

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل زيادة الإنتاج الأمريكي على الرغم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 13 في المائة والذي يشير إلى تقلص تخمة المعروض في السوق بشكل تدريجي.



وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 52.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 0639 بتوقيت غرينتش، بانخفاض ثمانية سنتات وبنسبة 0.2 في المائة عن الإغلاق السابق.



وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 48.47 دولار للبرميل، ليتراجع أربعة سنتات أو ما يعادل 0.1 في المائة عن سعر إغلاقه السابق.



وجاء هذا الانخفاض بعد تأثر السوق سلباً جراء ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي تجاوز 9.5 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2015م.

سبأ