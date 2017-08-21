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القوة الصاروخية والمدفعية تدك تجمعات ومواقع العدو بنجران
[21/أغسطس/2017] نجران - سبأ:
دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم عدد من تجمعات ومواقع العدو السعودي في قطاع نجران.
وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات لجنود العدو السعودي وآلياته العسكرية في قيادة سقام محققة إصابات مباشرة.
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تحصينات ومرابض مدفعية العدو السعودي وجنوده في مواقع المخروق والطلعة والمخروق الكبير وموقع شرق الفواز مكبدة العدو خسائر كبيرة في تحصيناته وصفوفه.
سبأ