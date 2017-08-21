حكماء وعقلاء المحويت يؤكدون أهمية دعم الجبهات لمواجهة العدوان [21/أغسطس/2017] المحويت - سبأ:

أكد حكماء وعقلاء محافظة المحويت أهمية الإستمرار في رفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال للتصدي للغزاة والمعتدين.



وشدد حكماء وعقلاء المحويت في لقاء عقد اليوم بحضور وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله عباس الحمزي، على ضرورة تسيير قوافل الدعم للجيش واللجان الشعبية المرابطين في مختلف الجبهات بإعتبار ذلك أولوية قصوى لمواجهة العدوان.



وفي اللقاء الذي حضره وكلاء المحافظة عبدالسلام الذماري وأحمد قليلة ويحيى إبراهيم ومدراء المديريات والوجهاء والمشائخ والشخصيات الإجتماعية، استعرض وكيل المحافظة أحمد الأخفش ووكيل المحافظة المساعد للشئون الفنية عبد الكريم عاطف، التحديات التي تواجه البلاد والدور المنوط بمختلف الفعاليات الوطنية والقيادات المجتمعية في مواجهة العدوان ومخططاته.



وأكدا ضرورة الإستمرار في الحشد والتعبئة لمواجهة قوى العدوان ورفد جبهات الشرف بالرجال والعتاد .



وأكد بيان صادر عن اللقاء أهمية تعزيز قيم الإخاء ووحدة الصف لإفشال المساعي الخبيثة للأعداء لتفكيك الجبهة الداخلية .



وطالب حكماء وعقلاء المحويت المكونات السياسية المناهضة للعدوان بتعزيز الإصطفاف الوطني لمواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .. مؤكدين أهمية توحيد الخطاب الإعلامي والإبتعاد عن المناكفات التي تخدم العدو.



ودعا البيان إلى العمل على تخفيف معاناة المواطنين جراء إستمرار العدوان السعودي الامريكي والحصار .

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