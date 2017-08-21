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آخر تحديث: الإثنين، 21 - أغسطس - 2017 الساعة 07:30:10م
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إنخفاض أسعار النفط وخام برنت يهبط الى 52.64 دولاراً للبرميل
تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل زيادة الإنتاج الأمريكي على الرغم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 13 في المائة والذي يشير إلى تقلص تخمة المعروض في السوق بشكل تدريجي.
مدرب برشلونة.. لا أنوي تغيير طريقة اللعب
أعرب المدير الفني لفريق نادى برشلونة إرنستو فالفيردي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الفريق في افتتاح مشواره بالليغا بهدفين نظيفين أمام ريال بيتيس على ملعب الكامب نو، قائلًا "أسلوب لعب الفريق لم يتغير، بغض النظر عن كيف تلعب داخل الملعب".
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دورة توعوية حول مواجهة تفشي الكوليرا بإب
[21/أغسطس/2017] إب - سبأ:
نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة إب اليوم دورة توعوية لخطباء ومرشدي المحافظة حول مواجهة تفشي الكوليرا وسبل الوقاية منه بدعم من منظمة اليونيسيف.

هدفت الدورة إكساب 100 خطيبا ومرشدا ومرشدة من مديريات الظهار، المشنة، حبيش، السبرة، فرع العدين، وحزم العدين،  معارف حول كيفية مواجهة الوباء وطرق الوقاية منه وأساليب نشر التوعية.

وأكد مدير مكتب الاوقاف بالمحافظة عبد اللطيف المعلمي ومدير الإرشاد عبد الكريم البعداني ومدير المساجد حبيب الحبيشي، أهمية دور الخطباء والمرشدين والمرشدات في نشر التوعية الصحية بين أوساط المجتمع.

وشددوا على ضرورة إضطلاع الجميع بدورهم في هذا الجانب والعمل على نشر رسائل التوعية الصحية من خلال المنابر والتجمعات السكانية في مناطقهم وعزلهم ومديرياتهم .. حاثين المشاركين على الإستفادة من مواضيع الدورة لتنفيذ مهامهم في الميدان.
سبأ
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