حكماء وعقلاء ومشائخ صنعاء يؤكدون أهمية مواجهة تصعيد العدوان [21/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

عقد حكماء وعقلاء ومشائخ ووجهاء محافظة صنعاء اليوم لقاء موسع لمواجهة تصعيد العدوان السعودي الأمريكي.



وأكد حكماء وعقلاء المحافظة خلال اللقاء أن مواجهة العدوان من الأولويات التي تتطلب رفد الجبهات بالرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره .. مشيرين إلى ضرورة تشكيل لجان لتعزيز وحدة الصف الداخلي وتقييم أداء المؤسسات وتفعيل الأجهزة الرقابية.



وأكد بيان صادر عن حكماء وعقلاء ومشائخ محافظة صنعاء أهمية تعزيز الجبهة الداخلية وإفشال مخططات قوى العدوان ومرتزقته في شق الصف الوطني .. مثمنا الدور البطولي للجيش واللجان الشعبية وما يسطرونه من ملاحم في مختلف جبهات الشرف والبطولة.



وفي اللقاء أشاد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي بمواقف قبائل محافظة صنعاء وإستمرارهم في رفد الجبهات بالمال والرجال وتقديم قوافل الدعم دفاعا عن الوطن .. مشيرا إلى أهمية الوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة والكرامة والإباء.



وقال " إن قبائل اليمن السخية والمعطاءة والشجاعة أعظم من ثروات وقوات تحالف العدوان " .. مثمنا صمود قبائل المحافظة وإستمرارهم في النفير العام ورفد الجبهات.



وأكد محمد علي الحوثي أهمية وقوف الجميع صفا واحدا وتسخير الإمكانيات لمواجهة تصعيد قوى العدوان ومخططاته.



فيما ثمن محافظ صنعاء حنين قطينة صمود وثبات مشائخ وقبائل صنعاء في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي وإستمرار تقديم الدعم للمرابطين في مختلف الجبهات.



ولفت إلى خطورة المرحلة التي يمر بها الوطن، ما يتطلب من الجميع الوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في خندق الدفاع عن الوطن .



وأكد قطينة أهمية دور الحكماء والعقلاء في الحفاظ على وحدة الصف والإضطلاع بواجبهم في التعبئة لرفد الجبهات بالمزيد من الرجال وقوافل الدعم .



فيما أكدت كلمة رابطة علماء اليمن التي ألقاها العلامة خالد موسى، أهمية وقوف الجميع بكل شجاعة وحزم في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن بإعتبار ذلك واجب ديني .



ودعا العلامة موسى قبائل المحافظة إلى إستمرار الصمود ورفد الجبهات والتحرك لمواجهة قوى البغي والعدوان وتعزيز الوعي المجتمعي بمخططات العدوان وأهدافه الهادفة شق الصف الوطني .



كلمة أسر الشهداء التي ألقاها إبراهيم شرف الدين أكدت أهمية دور عقلاء وحكماء ومشائخ صنعاء بشكل خاص واليمن بصورة عامة، في التعبئة والحشد لمواجهة تصعيد العدوان وإستمرار النفير العام ورفد الجبهات بالرجال والعتاد.



وألقيت في اللقاء الذي حضره عدد من وكلاء المحافظة ومدراء المديريات والمشائخ والأعيان والوجهاء والشخصيات الإجتماعية والعلماء، قصيدتان للشاعر حسين شدليق.

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