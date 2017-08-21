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حكماء محافظة إب يؤكدون أهمية الحفاظ على وحدة الصف ورفد الجبهات
[21/أغسطس/2017] إب - سبأ:
أكد حكماء وعقلاء محافظة إب، أهمية الحفاظ على وحدة الصف والتلاحم لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي.

وشددوا في لقاء موسع اليوم، لمناقشة الأوضاع الراهنة في ظل استمرار تصعيد العدوان، على ضرورة حشد الجهود والتعبئة لرفد جبهات العزة والشرف كونها تمثل الأولوية التي يجب أن تتسابق إليها المكونات وكافة أبناء اليمن.

ودعا بيان صادر عن اللقاء إلى تشكيل لجان لقييم مستوى الأداء وتعزيز التلاحم والاصطفاف ومعالجة أي إشكاليات في الجانب الاقتصادي والقضاء.

وفي اللقاء الذي حضره وكلاء المحافظة والقيادات الأمنية والعسكرية، أشار رئيس مجلس التلاحم القبلي بإب الشيخ عبدالحميد الشاهري، إلى أن المرحلة ليست مرحلة مهادنة أو البحث عن مكاسب فالعدوان يتربص بكل أبناء اليمن ويستهدف الأرض والعرض ولا ينبغي التهاون في هذا الأمر.

وأكد أن الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان لن تزيد الشعب اليمني إلا مزيدا من التلاحم والصمود في مواجهته.. لافتا إلى أ، فشل العدوان في تحقيق أهداف عسكرية في الميدان لجأ إلى إحداث التفرقة بين المكونات التي يجب أن يكون همها الوطن.

وحث الشاهري عقلاء وحكماء إب على مواصلة الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار وإفشال مؤامرات العدوان.

فيما أشار أحمد شبيل في كلمة علماء محافظة إب إلى أهمية هذه اللقاءات خاصة في مثل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.. مؤكدا أهمية رفد الجبهات بالرجال والمال لمواجهة العدو الذي يرتكب المجازر المروعة بحق الشعب اليمني.

ودعا إلى أهمية تعزيز الاصطفاف والتلاحم ووحدة الصف لإفشال مخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

وألقيت في اللقاء عدد من الكلمات أكدت أن المرحلة التي تمر بها البلاد تستدعي من الجميع توحيد الجهود لمواجهة العدوان الذي يهدد حاضر ومستقبل الأجيال القادمة.. مشيدة بما يسطره الجيش واللجان الشعبية من بطولات في كافة الجبهات دفاعا عن الوطن.

ودعت الكلمات المكونات والتيارات السياسية المناهضة للعدوان وفي المقدمة أنصار الله والمؤتمر الشعبي إلى تجنب أي اختلاف لتفويت الفرصة على العدو الذي يستهدف النسيج الاجتماعي.
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