فقدان 10 بحارة امريكيين في تصادم مدمرة بناقلة نفط شرق سنغافورة [21/أغسطس/2017] واشنطن – سبأ:

أعلنت البحرية الأمريكية اليوم الاثنين عن فقدان 10 من بحارتها وجرح خمسة آخرين اثر اصطدام مدمرة امريكية بناقلة نفط شرق سنغافورة اليوم الاثنين في ثاني حادث تتعرض له سفينة حربية امريكية خلال شهرين.



وقال سلاح البحرية الامريكي في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية ان المدمرة القاذفة للصواريخ (جون اس ماكين) وصلت الى ميناء في سنغافورة بعد ظهر الاثنين عقب الحادث الذي وقع قبيل الفجر وادى الى تدفق المياه الى داخلها.



واضافت ان عملية بحث كبيرة بمشاركة سفن وطائرات اطلقت من ثلاث دول بعد اصطدام المدمرة بناقلة النفط قرب مضيق ملقة.



واوضح البيان بعد وصول المدمرة الى قاعدة شانغي البحرية في سنغافورة ان "اضراراً كبيرة لحقت بالهيكل أدت الى تدفق المياه الى مقصورات مجاورة، منها حجر النوم ومقصورة الاليات وغرف الاتصالات" .. مشيراً الى ان "جهود الطاقم نجحت في وقف تدفق المزيد من المياه".



وتم اجلاء اربعة من البحارة الجرحى بمروحية من المدمرة الى مستشفى في سنغافورة وجروحهم غير خطيرة، فيما لم تتطلب إصابة الخامس المزيد من العلاج، بحسب البيان.



ويرى مراقبون ان الحادث والذي يأتي بعد حادث مشابه تعرضت له سفينة حربية امريكية في يونيو قبالة سواحل اليابان، يثير تساؤلات حول ما اذا كان سلاح البحرية الامريكي يعمل فوق طاقته في آسيا، حيث يسعى لصد النزعات التوسعية للصين في بحر الصين الجنوبي والطموحات النووية لكوريا الشمالية.

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