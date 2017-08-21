ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 21 - أغسطس - 2017 الساعة 06:48:37م
مجلس النواب يستمع لنتائج الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الأخ يحيى على الراعي رئيس المجلس للمحضر التقريري لنتائج الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك والذي أسفر عن التزام الحكومة بصرف مرتب كامل لمنتسبي المؤسسة العسكرية نقدا وراتب لمنتسبي المؤسسة الأمنية والمتقاعدين...
الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضّفة الغربية
اعتقلت قوّات الاحتلال فجر اليوم الإثنين 17 فلطسينيا في مداهمات واقتحامات نفّذتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.
استقرار سعر الذهب بعد صعوده لأعلى مستوى في 9 أشهر بفعل المخاوف الجيوسياسية
استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر بعدما قفزت لأعلى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار بفعل حالة الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وهجوم في إسبانيا مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.
مدرب برشلونة.. لا أنوي تغيير طريقة اللعب
أعرب المدير الفني لفريق نادى برشلونة إرنستو فالفيردي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الفريق في افتتاح مشواره بالليغا بهدفين نظيفين أمام ريال بيتيس على ملعب الكامب نو، قائلًا "أسلوب لعب الفريق لم يتغير، بغض النظر عن كيف تلعب داخل الملعب".
آخر الأخبار:
حكماء محافظة إب يؤكدون أهمية الحفاظ على وحدة الصف ورفد الجبهات
فقدان 10 بحارة امريكيين في تصادم مدمرة بناقلة نفط شرق سنغافورة
كوريا الشمالية تعلن عزمها زيادة إنتاج الفحم للتصدي للعقوبات الامريكية
حكماء وعقلاء عمران يؤكدون أهمية التحرك لمواجهة تصعيد العدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
فقدان 10 بحارة امريكيين في تصادم مدمرة بناقلة نفط شرق سنغافورة
[21/أغسطس/2017] واشنطن – سبأ:
أعلنت البحرية الأمريكية اليوم الاثنين عن فقدان 10 من بحارتها وجرح خمسة آخرين اثر اصطدام مدمرة امريكية بناقلة نفط شرق سنغافورة اليوم الاثنين في ثاني حادث تتعرض له سفينة حربية امريكية خلال شهرين.

وقال سلاح البحرية الامريكي في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية ان المدمرة القاذفة للصواريخ (جون اس ماكين) وصلت الى ميناء في سنغافورة بعد ظهر الاثنين عقب الحادث الذي وقع قبيل الفجر وادى الى تدفق المياه الى داخلها.

واضافت ان عملية بحث كبيرة بمشاركة سفن وطائرات اطلقت من ثلاث دول بعد اصطدام المدمرة بناقلة النفط قرب مضيق ملقة.

واوضح البيان بعد وصول المدمرة الى قاعدة شانغي البحرية في سنغافورة ان "اضراراً كبيرة لحقت بالهيكل أدت الى تدفق المياه الى مقصورات مجاورة، منها حجر النوم ومقصورة الاليات وغرف الاتصالات" .. مشيراً الى ان "جهود الطاقم نجحت في وقف تدفق المزيد من المياه".

وتم اجلاء اربعة من البحارة الجرحى بمروحية من المدمرة الى مستشفى في سنغافورة وجروحهم غير خطيرة، فيما لم تتطلب إصابة الخامس المزيد من العلاج، بحسب البيان.

ويرى مراقبون ان الحادث والذي يأتي بعد حادث مشابه تعرضت له سفينة حربية امريكية في يونيو قبالة سواحل اليابان، يثير تساؤلات حول ما اذا كان سلاح البحرية الامريكي يعمل فوق طاقته في آسيا، حيث يسعى لصد النزعات التوسعية للصين في بحر الصين الجنوبي والطموحات النووية لكوريا الشمالية.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الشرطة الاسبانية تؤكد هوية سائق السيارة منفذ هجوم برشلونة
سيارة تقتحم موقفين للحافلات في مدينة مرسيليا الفرنسية وتقتل شخص وتصيب آخر
فرار آلاف المدنيين من قضاء تلعفر في العراق قبل عملية عسكرية ضد (داعش)
الشرطة العراقية تعلن السيطرة على شبكة أنفاق لداعش في تلعفر
توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي خان يونس
الطيران الروسي يدمر قافلة متجهة لدير الزور ويقتل 200 داعشي
الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضّفة الغربية
الاحتلال يداهم منازل في سيلة الظهر جنوب جنين
إصابة 4 أشخاص بحادث دهس متعمد في بلجيكا
بريطانيا تدعو الاتحاد الأوروبي للمضي قدما في محادثات الانسحاب

العدوان السعودي على اليمن
مصدر عسكري يؤكد استمرار العدوان في تدمير منازل المواطنين
[21/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[21/أغسطس/2017]
إجتماع بالجوف يناقش تعزيز الصمود ودعم الجبهات
[20/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[20/أغسطس/2017]
أبناء مديرية الصفراء بصعدة يقدمون قافلة دعم للجيش واللجان الشعبية
[20/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by