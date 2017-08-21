كوريا الشمالية تعلن عزمها زيادة إنتاج الفحم للتصدي للعقوبات الامريكية [21/أغسطس/2017] بيونغ يانغ – سبأ:

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الإثنين اعتزامها زيادة إنتاج الفحم للتصدي للعقوبات الدولية.



وذكرت وكالة كوريا المركزية الرسمية أن" عمال مناجم الفحم في كوريا الديمقراطية تجمعوا من أجل التصدى للعقوبات المتهورة والأعمال الاستفزازية مع زيادة انتاج الفحم."



وذكرت الوكالة نقلاً عن مدير الإدارة في وزارة صناعة الفحم كيم تشانغ سوك أن مجمع توكقانغ للفحم هو وحدة رائدة قامت بعمل يومي بنسبة 105 في المائة.



واتجهت كوريا الشمالية للحفاظ على الإنتاج الاقتصادي من أجل مواجهة العقوبات الأمريكية التي فرضت على برامجها النووية والصاروخية.



ويأتي ذلك بعدما قررت الولايات المتحدة زيادة العقوبات على كوريا الشمالية بسبب تجاربها الصاروخية الاخيرة والتي من بينها صاروخ عابر للقارات قادر للوصول الى الاراضي الامريكية.



وتشمل العقوبات الامريكية الاخيرة تصدير الفحم والحديد والحديد الخام والرصاص ومنتجات الأغذية البحرية إلى كوريا الشمالية.

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