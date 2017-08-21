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حكماء وعقلاء عمران يؤكدون أهمية التحرك لمواجهة تصعيد العدوان
[21/أغسطس/2017] عمران - سبأ:
أكد حكماء وعقلاء محافظة عمران ضرورة التحرك في مواجهة تصعيد العدوان ورفد الجبهات بالرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.

وشددوا في لقاء عقد اليوم بحضور محافظ عمران الدكتور فيصل جمعان وأعضاء السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية، على أهمية تعزيز التلاحم والإصطفاف وتوحيد الجبهة الداخلية لإفشال مخططات قوى العدوان ومرتزقته.

وأكد بيان صادر عن اللقاء دعم حكماء وعقلاء عمران لمؤسسات الدولة وتقييم أدائها والرفع من مستوى الأداء الإداري والإقتصادي.

وأجمع حكماء وعلماء عمران على ضرورة تشكيل لجان مركزية للحشد المجتمعي ورفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد لمواجهة تصعيد العدوان.

وأكد البيان أهمية تفعيل الدور الشعبي في مواجهة كل من يسعى لشق الصف الداخلي ..  مؤكدين ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات التي تواجه البلاد.

وفي اللقاء أشار وكيل المحافظة أمين فراص والشيخ صادق أبو شوارب والعلامة محمد المأخذي، إلى أهمية التحرك الجاد لمواجهة مخططات العدوان الرامية تفكيك الجبهة الداخلية.

وأكدوا وقوف أبناء عمران صفا واحدا وإستمرارهم في الصمود والثبات لمواجهة قوى العدوان ورفد الجبهات بالرجال والعتاد.
سبأ
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