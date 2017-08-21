بدء ورشة خاصة بدور الخطباء والمرشدين في التوعية بمخاطر مرض الكوليرا [21/أغسطس/2017] ذمار - سبأ:

بدأت اليوم بذمار ورشة عمل خاصة بدور العلماء والخطباء والمرشدين والمرشدات بالمحافظة في التوعية بمخاطر الكوليرا وإنجاح حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا في عموم المديريات.



وفي الورشة التي حضرها مديرعام قطاع التوجيه والإرشاد بوزارة الاوقاف عبدالرحمن الموشكي، اكد وكيل المحافظة محمود الجبين أهمية دور العلماء والخطباء والمرشدين وأئمة المساجد في توعية المجتمع بمخاطر مرض الكوليرا وطرق الوقاية منه وسبل مواجهته والحد من انتشاره.



وأشار إلى ان رسالة المساجد ومنابرها ، رسالة عامة تشمل كل ما يهم الناس وينفعهم في امور دينهم ودنياهم في شتى مجالات الحياة وفي مقدمتها التوعية بمرض الكوليرا بما يسهم في تقليل نسبة الوفيات والحد من انتشاره.



من جانبه اوضح مدير مكتب الاوقاف بذمار القاضي عبدالله الجرموزي أن الورشة التي ينفذها مكتب الاوقاف بالتعاون مع قطاع التوجيه والإرشاد بالوزارة بتمويل من منظمة الطفولة العالمية اليونيسيف، تسعى الي اشراك العلماء والخطباء والمرشدين والمرشدات في حملة التوعية الوطنية للتوعية والوقاية ومكافحة الكوليرا .



وقال " إن علماء ذمار وخطبائها ومرشديها كانوا سباقين ومنذ الوهلة الاولى لظهور وباء الكوليرا ،في توعية الناس بهذا المرض ومخاطرة وأسهموا في رفع مستوى الوعي الصحي والإصحاح البيئي لدى المواطنين في عموم مديريات المحافظة" .



بدوره اشار مدير الاعلام والتثقيف الصحي بذمار الدكتور سلطان الحيجنة الى اهمية اضطلاع العلماء والخطباء والمرشدين بدورهم الديني والأخلاقي في مواجهة وباء الكوليرا من خلال تناولهم في خطب الجمعة وتوعية المواطنين وتعريفهم بأعراضه ومخاطره وطرق الوقاية منه.



ولفت إلى أن العلماء والخطباء والمرشدين بمحافظة ذمار كانوا ولازالوا شركاء فاعلين لمكتب الصحة، في نشر الوعي الصحي في اوساط المواطنين ومساهمين بارزين في انجاح الحملة الوطنية للتوعية بمرض الكوليرا التي تم تدشينها في عموم محافظات الجمهورية.

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