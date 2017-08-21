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مناقشة سير العمل بمكتب السياحة بصنعاء
[21/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة لقطاع الإستثمار يحيي جمعان الجدري، سير العمل بالمكتب وفروعه بالمديريات والصعوبات التي يواجهها خلال الفترة الراهنة.
واستعرض الإجتماع الذي ضم مدير مكتب السياحة بالمحافظة ناصر صبر، الصعوبات التي تواجه السياحة الداخلية والعمل على تشجيعها وإعادة الحياة للمواقع التراثية والتاريخية وكذا المتنزهات السياحية.
وأكد الإجتماع ضرورة إعداد خطة لإعادة تأهيل المتنزهات في كافة المديريات ورفع تصور بالأماكن السياحية المؤهلة للإستثمار.
سبأ