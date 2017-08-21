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محافظ إب يفتتح السوق الجديد بمنطقة المعاين بإب
[21/أغسطس/2017] إب - سبأ:
أفتتح محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم السوق الجديد " ملوك ريتاج" بإب بدلا عن السوق القديم في الشارع العام بمنطقة المعاين.

وأستمع المحافظ من القائمين على تنفيذ المشروع بمكتب الأشغال العامة والطرق إلى شرح عن مراحل إنشاء السوق الذي يقع على مساحة ألف و 120 متر مربع بتكلفة  13 مليون ريال ،مشيرين إلى أهمية السوق في استيعاب كافة الباعة من السوق القديم .

وحث المحافظ صلاح مكتب الأشغال على ضرورة إيجاد أسواق بديلة لأصحاب البسطات المتواجدين في الأماكن المزدحمة بالسكان والتي تسبب أعاقة الحركة المرورية في مركز المحافظة.

 وأكد استعداد قيادة المحافظة والسلطة المحلية مساندة مكتب الأشغال في إيجاد اسواق جديدة نموذجية وكذا إزالة كافة مخالفات البناء العشوائي المخالفة للمخطط العام .

   إلى ذلك أطلع محافظ إب صلاح على  الترتيبات النهائية لافتتاح حديقة السلام لأند بمدينة إب  البالغ تكلفتها  400 مليون ريال .

وأستمع المحافظ خلال الزيارة إلى شرح موجز من مالك المشروع  عبدالحكيم البخيتي وإخوانه حول مكونات المشروع ومراحله .

 وأشاد محافظ إب بتنفيذ مثل هذه المشاريع الترفيهية  نظرا لاحتياج المحافظة لمثل هذه المشاريع كونها تمثل المحافظة السياحية لليمن ..مؤكدا دعم السلطة المحلية وتسهيل الإجراءات لمشاريع القطاع الخاص والمستثمرين لتنفيذ مشاريع خدمية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الزيارة رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب  ونائب رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الفلاحي وأمين عام الجامعة عبد الملك السقاف ومدير البحث الجنائي بالمحافظة العقيد محمود الأسد ونائب مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة رعد فاضل.
سبأ
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