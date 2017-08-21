الشرطة الاسبانية تؤكد هوية سائق السيارة منفذ هجوم برشلونة [21/أغسطس/2017] برشلونة ـ سبأ:

أكدت الشرطة الاسبانية هوية سائق سيارة نقل البضائع الذي قتل 14 شخصا الأسبوع الماضي في مدينة برشلونة.



وقال قائد شرطة إقليم كاتالونيا خوسيب لويس ترابيرو إن من بين الخلية تضم 12 مشتبها به في تنفيذ الهجوم هناك شخص لا يزال هاربا ويُعتقد أنه أبو يعقوب.



واضاف إن يونس أبو يعقوب، البالغ من العمر 22 عاما، هو منفذ الهجوم، وإن حملة البحث عنه قد اتسعت لتشمل كل أوروبا.



وقتل 13 شخصا في هجوم برشلونة حينما دهست السيارة عددا كبيرا من المارة، بينما قتلت سيدة في هجوم ثان، فيما أكدت الشرطة مقتل شخص آخر مطعونا في سيارته، ما يرفع حصيلة قتلى هجومي اسبانيا إلى 15.



وقد اتسعت رقعة البحث عن منفذ الهجوم المُميت في مدينة برشلونة الإسبانية الأسبوع الماضي لتمتد إلى أنحاء أوروبا، حسبما أفاد مسؤولون في إقليم كاتالونيا.



وأفادت السلطات الإسبانية في وقت سابق بأنها لا تستبعد إمكانية فرار أبو يعقوب عبر الحدود إلى فرنسا.



وأظهرت صور جديدة التقطتها كاميرات المراقبة في يوم الهجوم من يبدو أنه المشتبه به الرئيسي وهو يفر من موقع الهجوم.





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