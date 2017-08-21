سيارة تقتحم موقفين للحافلات في مدينة مرسيليا الفرنسية وتقتل شخص وتصيب آخر [21/أغسطس/2017] باريس – سبأ:

أعلنت السلطات الفرنسية عن مقتل شخص على الأقل واصابة آخرين في حادثة دهس وقعت اليوم الاثنين بمدينة مرسيليا الساحلية جنوب فرنسا واستهدفت محطتي حافلات، فيما تم اعتقال سائق السيارة.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصادر في الشرطة ان سيارة اقتحمت موقفين للحافلات صباح اليوم في مدينة مرسيليا أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر قبل أن تعتقل الشرطة سائقها.



واوضحت ان الحادث وقع بين الساعة 6:30 والساعة 7:30 بتوقيت غرينتش عندما اندفعت سيارة باتجاه موقف للحافلات في الدائرة الـ 13 من المدينة وأصابت شخصاً بجروح خطيرة قبل أن تقتحم موقفاً آخر في الدائرة الـ 11 وقتلت آخر.



من جانبه قال عمدة الدائرتين الـ 11 والـ 12 جوليان رافييه في تصريحات لقناة (بي أف أم تي في) أن القتيلة امرأة في الأربعينات كانت تنتظر بمفردها في الموقف.



واضافت ان الشرطة اعترضت بعد دقائق السيارة المذكورة في الميناء القديم للمدينة الواقعة على ساحل المتوسط واعتقلت سائقها.

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